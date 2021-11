Maltempo: venti da est portano più freddo e qualche pioggia

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Venti da est sul Piemonte, con temperature più fredde e qualche pioggia prevista tra mercoledì e giovedì. E' il quadro meteorologico che si è formato con il minimo depressionario tra l'Africa e le Baleari. La quota nelle nevicate, oggi a 1.500 metri, domani risalirà a fino a quota 2.000 - sono le previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Tempo in miglioramento venerdì.

Oggi le minime registrate dalla rete meteo di Arpa sono state 6.7 gradi nel centro di Torino. -1.3 sopra Garessio (Cuneo) in alta Valle Tanaro, -0,5 a Cabella Ligure (Alessandria), al confine con la Liguria, -3,8 ai 2.200 metri di altitudine di Colle Bercia, sopra cesana (Torino), -7.4 ai 3.272 metri di Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso.

Lo zero termico, oggi a 2.000 metri, nei prossimi giorni risalirà a quota 3.000. (ANSA).