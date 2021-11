Idrogeno, il Piemonte vuole diventare leader della filiera

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Trasformare il Piemonte nella 'hydrogen valley' italiana, con un percorso completo che va dalla ricerca alla produzione e al consumo di idrogeno. E' il progetto di cui il governatore Alberto Cirio, insieme all'assessore alle Infrastrutture Marco Gabusi, ha discusso oggi a Roma presso il Ministero della Transizione ecologica e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita sostenibili.

"È stata una giornata molto positiva che ci ha dato la possibilità di approfondire gli investimenti e le misure in arrivo per sviluppare quello che per noi rappresenta uno dei settori strategici - spiegano in una nota il presidente Cirio e l'assessore Gabusi -. Con la struttura del ministro Cingolani abbiamo analizzato le linee di intervento e le relative risorse in campo. Con il ministro Giovannini, oltre a confrontarci sui progetti per l'idrogeno, abbiamo fatto il punto in generale sulle risorse che il Piemonte ha o potrà avere a disposizione e sul modo per ottimizzarle, a cominciare ad esempio dai fondi Fsc che potranno essere usati in modo complementare rispetto a quelli del Pnrr". (ANSA).