Cybersecurity, Liftt investe 200.000 euro su Random Power

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Liftt, il venture capital operativo guidato dall'imprenditore-scienziato Stefano Buono, finalizza con una prima tranche di investimento di 200.000 euro l'investimento sulla start up della crittografia, Random Power, vincitrice del Liftt Innovation Contest e finalista della categoria Ict all'ultima edizione del Premio Nazionale per l'innovazione (Pni) che seleziona le migliori idee d'impresa hi-tech nate dalla ricerca accademica. Random Power si prepara a entrare in un mercato da 7,2 miliardi di dollari con una tecnologia disruptive. "Random Power nasce dalla ricerca di base con una intuizione germogliata nel giardino della Fisica Sperimentale delle Particelle Elementari, del Cern di Ginevra e della comunità internazionale che sviluppa strumenti e metodi per svelare l'alba dell'Universo. Si affaccia al mercato, con l'obiettivo di valorizzare queste competenze in un ambito ambizioso quanto essenziale: preservare la nostra privacy in un mondo sempre più interconnesso e condiviso. Una sfida che abbiamo accettato con entusiasmo e condiviso con chi in noi crede, da Commissione Europea a Start Cup Lombardia, Pni ed infine Liftt, con i quali contiamo di poter percorrere una strada certo in salita ma dove il traguardo potrà rappresentare qualcosa di importante per ognuno di noi" commenta il suo founder Massimo Caccia. "Questo progetto è totalmente in linea con la mission di Liftt di essere un ponte fra ricerca e capitale: si tratta infatti di un contesto di puro trasferimento tecnologico dall'università al mercato in cui il nostro supporto strategico può fare la differenza nel percorso del progetto verso il mercato" spiega Giovanni Tesoriere, ceo di Liftt.

(ANSA).