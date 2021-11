Aumentano focolai e classi in quarantena in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Continuano a rimanere contenuti, anche se i focolai aumentano da 15 a 28 e le classi in quarantena da 162 a 200, i contagi da Coronavirus nelle scuole del Piemonte. E' quanto emerge dal monitoraggio condotto dalla Regione nella prima settimana di novembre.

In aumento anche l'incidenza della malattia. Nella fascia 6-10 anni i casi salgono a 85.6 dai 65.6 della scorsa settimana, nella fascia 11-13 sono a 78.1 rispetto a 58.3 del periodo 25-31 ottobre e nella fascia 14-18 anni sono a 51.3, mentre la scorsa settimana erano 37 i casi per 100.000 abitanti. Stabili nella fascia 3-5 anni, dove i casi si attestano a 51.2 in linea con la scorsa settimana, e nella fascia 0-2 anni, 33.3 casi questa settimana contro i 34.5.

Incidenza del contagio in aumento anche in età adulta, ma sempre sotto la soglia di allerta dei 50 casi, soprattutto tra i 19 e i 24 anni, dove i casi sono in aumento da 24.4 a 41.3 per 100.000 abitanti. Più contenuto l'aumento nella fascia 25-44 anni, dove i casi passano da 49 a 55, mentre nella fascia 45-59 anni i casi passano da 36.3 a 43.2. Leggero aumento nella fascia 60-69 anni, dove si passa da 31.8 a 34.1 casi. In diminuzione (-5.1%) i casi nella fascia 70-79 anni, da 24.5 a 23.5 e nella fascia over 80, da 29.5 a 28.7 (-7%). (ANSA).