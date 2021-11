Cinghiali: nel Cuneese un'app mappa le strade più pericolose

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Un'app aiuterà a conoscere le strade del Cuneese dove maggiore è il rischio di imbattersi in animali selvatici. Si chiama S.P.I.A., per Android ed iOS, ed è stata messa a disposizione, gratuitamente, dalla Provincia. E' scaricabile dagli stores di Google Play ed Apple.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra le Università degli Studi del Piemonte Orientale (Upo) e di Torino (UniTo) e la Provincia di Cuneo (Ufficio Polizia Locale Faunistico Ambientale) ed è nata partendo dall'analisi dei dati degli incidenti registrati in provincia di Cuneo tra il 1998 e il 2011, con una verifica sul campo. E' stato messo a punto - spiega la Provincia di Cuneo - un modello matematico che, mettendo in relazione gli incidenti localizzabili con i fattori legati al traffico, alle densità di animali e all'uso del suolo, nonché al periodo temporale, ha permesso di generare la mappa dei tratti stradali più pericolosi". L'acronimo S.P.I.A.

significa Segnalazione Pericolo Investimento Animali).

L'app notifica con un avviso sonoro l'approssimarsi di tratti stradali ad alto rischio di collisione. Al momento sono censiti ed utilizzati 82 tratti di circa 3-5 km e 126 punti considerati ad alta pericolosità di incidente con ungulati.. (ANSA).