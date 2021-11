Ciclismo: Giro d'Italia, Santena sede di tappa nel 2022

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Il Giro d'Italia farà tappa a Santena, dove la corsa rosa è già passata nell'edizione 2021.

L'annuncio ufficiale è stato dato oggi dagli organizzatori della più amata competizione ciclistica italiana. "Essere città di tappa - commenta Paolo Romano, assessore comunale alla Cultura e allo Sport - per noi è la realizzazione di un sogno. Stiamo lavorando a questa candidatura dal 2014. Santena è la Città di Camillo Cavour, a lui è dedicato il Memoriale appena inaugurato nel Complesso Cavouriano di proprietà della Città di Torino, ma ubicato nel nostro Comune. Qui ha vissuto il personaggio che ha unito l'Italia e ha dato avvio al concetto di Europa. Per questo voglio ringraziare la Regione Piemonte perché non era affatto scontato che un tale evento prevedesse una tappa di partenza nella nostra Città".

Per Santena "è un anno straordinario - sottolinea il sindaco, Ugo Baldi - In pochi mesi abbiamo raggiunto traguardi grandissimi per la nostra Città: prima l'inaugurazione del Museo Nazionale dedicato a Camillo Cavour in occasione del 160esimo anniversario dalla morte dello statista e ora la conferma di essere 'Tappa di partenza' del Giro di Italia. Siamo alle fasi conclusive del riconoscimento regionale del nascente Distretto del Cibo del Chierese e del Carmagnolese che darà ulteriore valore ai prodotti agroalimentari del nostro territorio e l'arrivo del Giro di Italia sarà proprio durante il maggio Santenese, che da quasi 90 anni celebra il prodotto tipico di Santena: l'asparago del Pianalto coltivato dallo stesso Cavour".

La tappa di Santena, con arrivo a Torino, presenta 3470 metri di dislivello complessivo, su un circuito che farà transitare i corridori al Colle della Maddalena, a Superga e a Santa Brigida di Moncalieri. Un percorso quindi di grande fascino per gli amanti del ciclismo. (ANSA).