Autunno: 'Caudamente Dolcetto', due weekend nell'ex scuola

(ANSA) - TORINO, 09 NOV - Due weekend di fine novembre in una ex scuola elementare trasformata in location di ospitalità e (e nel terreno pertinente) in vigneto sperimentale per celebrare la bagna cauda, uno dei piatti più amati della tradizione piemontese. Li organizza, nell'ex scuola delle Surie a Clavesana (Cuneo) Cantina Clavesana, promotrice di 'Caudamente Dolcetto.

Primo 'giro' dal 19 al 21 novembre, replica dal 26 al 28. "Dopo la pausa del 2020 quest'anno si raddoppia - commenta Giovanni Bracco, presidente di Cantina Clavesana, cooperativa con oltre 200 soci che coltivano 320 ettari di vigneti collinari - la bagna cauda è un piatto sociale. da condividere".

Verrà preparata secondo a ricetta tradizionale. ma ci sarà anche un menu per bambini. In sala gli studenti dell'Istituto Alberghiero di Mondovì, che da molti anni collabora con la cooperativa di Clavesana. Green pass obbligatorio, costo 35 euro, 12 per i bambini. (ANSA).