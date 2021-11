Sinatra Profumerie, a Torino make up artist Ardizzone

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Sinatra Profumerie ospiterà nelle giornate del 9 e 10 novembre, nella Galerie de Beauté di piazza San Carlo, Pablo Ardizzone, affermato make up artist su scala nazionale e internazionale.

Aperta nel 2016 e ampliata nel 2019, la Galerie de Beauté è oggi un corner del lusso dedicato alla cosmesi, alla profumeria e non solo. Uno spazio di quasi 1.000 mq, firmato dall'architetto Jeannot Cerutti, in cui da poco è stata inaugurata anche la Urban Spa.

Sinatra Profumerie - nata nel 1985, con l'apertura di un piccolo punto vendita, ancora non conosciuto con il nome Sinatra, situato a Torino in corso Regina Margherita - è presente in città e nella provincia con sette punti vendita e conta nel suo staff 50 addetti di cui 40 consulenti esperti di profumeria, cosmetica, make up artist , estetiste e stylist (ANSA).