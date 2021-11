Omicidio Halloween: resta in carcere Luigi Oste

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Resta in carcere il presunto assassino di Massimo Melis, Luigi Oste. Il gip di Torino, Valentina Soria, ha accolto la richiesta del pm Paola Canepa della misura cautelare in carcere per il 62enne, ma non ha convalidato il fermo. L'uomo, accusato di aver sparato nella notte di Halloween a Melis, difeso dall'avvocato Salvo Lo Greco, è stato arrestato venerdì notte. La Questura di Torino ha convocato nel pomeriggio una conferenza stampa alla presenza del procuratore capo, Anna Maria Loreto. (ANSA).