Non buttare il cibo, il Piemonte stanzia 1 milione di euro

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Un milione di euro per non buttare via il cibo avanzato. Questo lo stanziamento annunciato per ottimizzare gli interventi di recupero beni invenduti, soprattutto per quanto riguarda la conservazione dei cibi freschi e il rispetto della catena del freddo per i surgelati.

Lo prevede la proposta di regolamento relativa alla 'Disciplina per l'anno 2021 in materia di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti', presentata per la Giunta regionale dall'assessore al Welfare Chiara Caucino, su cui la Commissione Sanità, presieduta da Alessandro Stecco, ha espresso questa mattina parere favorevole all'unanimità.

"Una misura - sottolinea Caucino - che la Giunta ritiene importante, in un momento in cui le conseguenze della pandemia si sono riversate sulle famiglie e sui più deboli e hanno visto crescere le richieste d'aiuto a chi gestisce le mense per i poveri. C'è relativa disponibilità di derrate alimentari, ma ci sono difficoltà nel raccogliere, stoccare e distribuire i prodotti freschi e surgelati per mancanza di attrezzature idonee. Con queste risorse, di natura strettamente regionale, intendiamo contribuire a risolvere tali problemi". (ANSA).