Invecchiamento di successo,confronto alla Fondazione Ferrero

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - E' al via oggi alla Fondazione Ferrero di Alba un convegno scientifico internazionale di cinque giorni dedicato all'Healthy Ageing, l'invecchiamento di successo. L'evento, sotto il patrocinio del Parlamento Europeo, è organizzato dalla Fondazione in collaborazione con l'Accademia di Medicina di Torino, l'Università Cattolica di Milano e il Karolinska Institutet di Stoccolma.

La Healthy Ageing Week 2021 vedrà interventi di relatori internazionali nel campo della medicina, della ricerca scientifica e della comunicazione. Tra gli altri saranno affrontati temi quali il Covid-19 nell'anziano, l'immunosenescenza, l'oncogeriatria e la geriatria sociale.

La Fondazione Ferrero organizza dal 2013 convegni di studi a cadenza biennale e a carattere internazionale per promuovere la riflessione sui cambiamenti demografici con le conseguenti ricadute sociali, promuovendo un modello in cui il mondo senior viene affrontato come risorsa positiva e come occasione per nuove esperienze. Al centro del dibattito scientifico, le migliori strategie cliniche e sociali per trasformare la vecchiaia in una risorsa per la comunità. (ANSA).