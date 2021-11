Fuga di gas nel Torinese, evacuato asilo per precauzione

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - I vigili del fuoco stanno intervenendo per una fuga di gas in via Piave a Collegno, alle porte di Torino. Da una tubazione interrata la fuoriuscita di metano si disperde nell'atmosfera, ma per precauzione i bambini del vicino asilo, accompagnati dalle maestre, sono stati portati al parco per giocare. Sul posto la squadra 41 di Grugliasco e il nucleo Nbcr - nucleare biologico chimico radiologico. I tecnici della società energetica stanno scavando per intercettare la perdita. (ANSA).