Camion pirata abbatte ingresso cimitero, sindaco 'indegno'

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - E' caccia al pirata della strada che oggi, forse alla guida di un camion, con una manovra azzardata ha abbattuto l'ingresso del cimitero di Candia Canavese. A darne notizia il sindaco Mario Mottino che, sui social ha bollato l'autista come "indegno di vivere in una comunità".

Il mezzo ha sradicato parte del muro che si affaccia lungo la provinciale 84, abbattendo il cancello d'ingresso del camposanto. L'autista si è dileguato senza lasciare traccia.

Danni quantificabili, secondo il Comune, in circa 10 mila euro.

I mattoni avrebbero anche danneggiato alcune tombe. (ANSA).