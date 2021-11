Arte: Fondazione CrA acquisisce dipinto Defendente Ferrari

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 NOV - Un dipinto su tavola del primo Cinquecento impreziosisce le collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Raffigura San Gregorio Magno in vesti papali ed era, in origine, lo scomparto di un polittico. Lo dipinse, facendo largo ricorso all'oro per il fondo e dimostrando sensibilità per perle e gemme, Defendente Ferrari da Chivasso, allievo di Martino Spanzotti e protagonista del pieno Rinascimento in Piemonte. Non si conosce la provenienza originaria dell'opera, acquistata a Vienna alla casa d'aste Dorotheum. Ma tali e tante sono le somiglianze di tecnica, stile e iconografia con il Sant'Agostino già posseduto dalla Fondazione e attribuito a Defendente, da legittimare un acquisto che arricchisce la conoscenza dell'arte in Piemonte.

Il Sant'Agostino e il San Gregorio appartenevano, verosimilmente, allo stesso polittico, di cui rappresentano i soli brani finora riconosciuti. L'ente alessandrino offre una rara mostra-dossier, fatta di 2 sole opere, in cui i capolavori saranno messi a confronto, dal 20 novembre, nello spazio espositivo al piano terreno del Broletto (ingresso libero). In programma prima dell'inaugurazione un seminario con tre specialisti di arte italiana tra Medioevo e Rinascimento, come Simone Baiocco (conservatore Musei Civici di Palazzo Madama a Torino), Massimiliano Caldera (funzionario Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino), Fulvio Cervini (ordinario Storia dell'arte medievale Università di Firenze). (ANSA).