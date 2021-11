Alessandria: Pd propone Giorgio Abonante candidato sindaco

(ANSA) - ALESSANDRIA, 08 NOV - Il congresso cittadino del Pd, oltre a riconfermare la fiducia al segretario Rapisardo Antinucci, ha deciso all'unanimità di proporre Giorgio Abonante - attuale consigliere comunale ed ex assessore nella giunta di Rita Rossa - candidato sindaco dell'alleanza "che - rimarca Antinucci - nella prossima primavera combatterà per vincere le elezioni in Alessandria".

"Dopo circa 25 anni di politica attiva - confida Abonante - vivo questa fase, portandomi dietro tutta l'esperienza accumulata e la positiva collaborazione con i miei colleghi di Consiglio, gli amici e i cittadini che mi hanno sempre sostenuto. Sul programma ci confronteremo molto presto, ma questo è il momento di dare un senso alle cose. C'è una generazione di concittadini che, oggi, ha la possibilità di avanzare una proposta, facendo sintesi delle lezioni buone del passato e mettendo mano a quel che non ha funzionato. Se sapremo ricostruire un'ecologia della politica contro la sistematica estrazione di valore, avremo raggiunto il nostro obiettivo e qualcosa rimarrà, a prescindere dal risultato offerto dalle urne". Da qui, l'intenzione di "raggiungere tutti in questi mesi, chiedendo di sollecitarci per fare in modo che la campagna elettorale diventi un grande laboratorio di idee, pratiche, contatti nelle forme e nei modi che l'onda lunga del Covid ci permetterà".

Per il centrodestra, al momento, il nome resta quello del sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco (Lega).

