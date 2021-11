Al via il murale degli artisti afghani, sarà permanente

(ANSA) - TORINO, 08 NOV - Una ragazza in marcia con una cartina dell'Afghanistan sotto braccio, come fossero libri di scuola, una cartella. E' un omaggio al diritto delle donne alla scuola e all'accesso all'istruzione il disegno che gli artisti afghani Lima Ahmad, Omaid Sharifi e Kabir Mokamel del movimento globale ArtLords hanno iniziato a realizzare a Torino, sulle pareti dell'ex Cartiera di via Fossano 8, che ospita il Centro del Protagonismo Giovanile Cartiera, Rimarrà come opera permanente alla città, facendo diventare Torino una delle sedi del movimento ArtLords. "E' un tributo alle giovani ragazze in Afghanistan a cui i talebani hanno impedito di andare a scuola.

È raffigurata irremovibile e determinata con in mano una mappa dell'Afghanistan, piena di arte, cultura e colori" spiegano gli artisti afghani. Il murale è realizzato grazie al dialogo e alla collaborazione con gli artisti dell'associazione di street art torinese Il Cerchio e le gocce e di MurArte.

Martedì 9 novembre, dalle 14 alle 17, all'ex Cartiera di via Fossano si terrà un'azione pubblica a cui sono invitati tutti i cittadini torinesi: l'opera è un momento di partecipazione collettiva aperta, in cui tutti i partecipanti diventeranno gli autori del murale.

Gli artisti afghani hanno riprodotto nel Galoppatoio dell'ARTiglieria di Paratissima cinque loro murales cancellati dai talebani, opera collettiva che andrà a fare parte della galleria del progetto della Città di Torino Spazio Portici.

(ANSA).