Teatro: tour di Brachetti 'Solo' parte da Asti

(ANSA) - ASTI, 07 NOV - Lo spettacolo 'Solo, the legend of quick-change' dell'attore, trasformista e illusionista Arturo Brachetti, ha ripreso il tour europeo e lo ha fatto ieri sera iniziando dal Teatro Alfieri di Asti.

Uno spettacolo magico che lo vede in scena con 7 stanze della 'sua' casa, dove prendono vita 60 personaggi e un'ombra che vuole impedirgli di rimanere bambino.

Dalle serie televisive a cantanti famosi ai surreali personaggi di un matrimonio (ben 6). Brachetti in scena è uomo, donna, vecchio, giovane, alto, basso, è Wonder Woman ma anche Hulk, è Pavarotti ma subito dopo Elvis Presley.

Con lui sul palco alla fine il suo guru, il Mago Sales.

Brachetti ha invitato gli spettatori a fare una donazione alla Fondazione di don SIlvio Mantelli che aiuta 2000 bambini nel mondo. (ANSA).