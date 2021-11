Scoppio Quargnento: paese ricorda i vigili del fuoco caduti

(ANSA) - QUARGNENTO, 07 NOV - Dopo Alessandria con le celebrazioni del 5 novembre, oggi, anche Quargnento ha ricordato il secondo anniversario della morte dei vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches, Matteo Gastaldo, vittime dell'esplosione del cascinale in via San Francesco, alla periferia del paese.

Terminata la messa - concelebrata dal cappellano don Augusto Piccoli e da don Mario Bianchi -, corteo fino alla piazza, da oggi intitolata ai tre vigili del fuoco morti.

"Matteo, Marco Antonino - ha detto il viceprefetto Francesco Farina - se avessero potuto scegliere, non avrebbero scelto di diventare eroi. Ma, certo, hanno scelto di fare il loro dovere.

Ricordiamoli, ogni giorno, facendo anche noi il nostro servizio alla comunità". Per Mariano Guarnera, comandante provinciale Vvf, "legare il loro sacrificio a una piazza è un gesto nobile, un'opportunità per aumentare in tutti la consapevolezza della forza della propria identità, dei propri limiti, come pure la capacità delle relazioni personali. In altre parole la giusta e diligente umiltà".

"Questa piazza - ha aggiunto la sindaca di Quargnento, Paola Porzio - sarà per sempre importante per Quargnento. Come dimostrato anche 27 anni fa per l'alluvione, il Corpo dei vigili sa sempre stare al nostro fianco, con tecnica e mezzi ma anche coraggio. A loro stima e affetto, per sempre". (ANSA).