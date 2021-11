Pm chiede carcere per delitto Halloween,lunedì decisione gip

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Questa mattina a Torino si è svolta l'udienza di convalida per Luigi Oste, il 62enne sospettato di essere l'assassino di Massimo Melis, 52 anni, ucciso con un colpo di revolver alla testa il primo novembre a Torino. Il giudice si è riservato la decisione che depositerà domani. Il pm Chiara Canepa, che ha coordinato le indagini della Squadra mobile, oltre alla richiesta di convalida, ha chiesto le misure cautelari in carcere. Luigi Oste si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre il suo avvocato, Salvo Lo Greco, ha chiesto la scarcerazione in quanto non sussiste il pericolo di fuga, visto che l'uomo è stato arrestato nel bar in cui lavorava, l'Angelo Azzurro, e che dopo l'omicidio non si è mosso dal suo appartamento, che si trova sopra il locale. (ANSA).