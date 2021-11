Commemorati caduti al sacrario partigiano di Coazze

(ANSA) - TORINO, 07 NOV - Il presidente del consiglio regionale del Piemonte, Stefano Allasia, è intervenuto alla commemorazione dei caduti nella Resistenza all'Ossario di Forno di Coazze, in Val Sangone. "Qui - ha detto - sono seppelliti operai, contadini, impiegati, commercianti, a testimonianza dell'ampia e trasversale spinta di ribellione che ci fu tra la popolazione" "Quella giusta spinta ideale che portò tante persone a combattere il nazifascismo sulle nostre montagne, nelle città, nelle fabbriche e nelle campagne - ha aggiunto - fu uno straordinario impulso che accomunò persone di ogni posizione sociale e di ogni fede politica. La loro, prima di tutto, fu una scelta di libertà: nulla e nessuno li costringeva a lasciare le proprie case e occupazioni, a scegliere consapevolmente i disagi della vita in montagna, i duri sacrifici quotidiani della clandestinità e il rischio continuo di essere catturati, torturati e uccisi. A spingerli - ha concluso Allasia - non erano certo l'interesse o il tornaconto personale, bensì il desiderio di tornare a testa alta fra gli uomini liberi in una libera Patria". (ANSA).