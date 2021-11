Torino: Juric, partita dura e poco fluida decisa da eurogol

(ANSA) - GENOVA, 06 NOV - "Bisogna accettare giornate anche come questa. Sono step che devi mettere in conto", ha detto l'allenatore del Torino, Ivan Juric. "C'è da alzare la qualità sulle fasce, nei passaggi e nei cross. Tutto sommato è stata una partita dura, poco fluida, decisa da un eurogol. Noi abbiamo attaccato, creando qualche situazione pericolosa ma senza riuscire a segnare. Ma ho visto voglia di pareggiarla".

Tante assenze per i granata: "Ma non mi attacco a questo. Le scelte? L'unica novità era Rincon. Non tutti stanno bene e si è vista una certa disparità di prestazione tra calciatore e calciatore". (ANSA).