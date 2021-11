Omicidio di Halloween: colleghi, era un operatore di pace

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - "Piccolo grande uomo innamorato dalla sua famiglia". Così nell'ultimo saluto dei colleghi della Croce Verde viene ricordato Massimo Melis, il 52enne assassinato con un colpo di pistola a Torino in via Gottardo, la sera del 31 ottobre. "Perdiamo un vero operatore di pace, altruista e generoso" è il messaggio dei colleghi letto durante i funerali celebrati nella chiesa di Sant'Antonio da Padova. "Un giorno ci rincontreremo e fare festa come i vecchi tempi", hanno aggiunto.

Un'amica ha poi letto una lettera dalla sorella di Massimo, Monica, in cui fa parlare il fratello "Quanto la fate lunga.

Sono morto non sarò né il primo né l'ultimo. Quando siete tristi chiamate mia madre e miei nipoti che vi faranno sorridere". Il nipote della vittima ha ricordato la prima volta che lo zio l'aveva portato sull'ambulanza e sul posto di lavoro. (ANSA).