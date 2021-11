No Green pass, corteo Torino con aperitivo in piazza

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - "Senza paura della dittatura". Con questo slogan i No Green Pass hanno raggiunto piazza Vittorio a Torino alla fine di un corteo partito questo pomeriggio da piazza Castello. Un migliaio di persone hanno attraversato corso San Maurizio e via Rossini, dove per alcuni minuti si sono fermati davanti alla sede Rai al grido "Giornalisti terroristi".

In piazza Vittorio invece hanno organizzato un aperitivo in mezzo alla strada con bottiglie di alcolici e altre bevande.

"Così ci riprendiamo i nostri spazi come presto ci riprenderemo i nostri posti di lavoro", hanno detto nell'intervento che ha concluso il corteo. (ANSA).