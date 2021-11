Mazzè, centinaia in corteo contro ipotesi deposito nucleare

Diverse centinaia di persone in corteo, a Mazzè, per dire No al deposito nazionale delle scorie nucleari. L'area di Mazzè, Caluso e Rondissone è stata inserita nell'elenco dei siti in cui potenzialmente verrà realizzato l'impianto. Guidati dai numerosi sindaci della zona, i manifestanti, tra cui anche tanti bambini, hanno marciato dagli impianti sportivi di Tonengo fino al centro di Mazzè. Una manifestazione colorata e pacifica: "Noi le scorie non le vogliamo" lo slogan più gettonato del corteo. (ANSA).