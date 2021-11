Icona Design Group, a Shanghai piattaforma guida autonoma

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - L'italiana Icona Design Group presenta alla China International Import Expo (Ciie) di Shanghai, la fiera più importante della Cina, dal 5 al 10 novembre, una piattaforma modulare per la guida autonoma.

Premiata a livello internazionale per l'avanguardia dei progetti realizzati nel settore automotive, Icona partecipa a un'altra svolta epocale nella storia mondiale dei trasporti: è suo, infatti, il design della cabina interna di Hyperloop Transportation Technologies, lo sviluppatore leader della prossima generazione di trasporto sostenibile ad alta velocità, nato da un'idea di Elon Musk. I risultati della collaborazione tra le due aziende saranno presentati a Shanghai: presso lo stand Icona i visitatori del Ciie potranno curiosare all'interno della cabina, sedersi e vivere un'esperienza di realtà virtuale.

Icona, che è presente con una sede operativa a Shanghai da ormai 11 anni e ha contribuito all'immagine attuale dell'industria automobilistica cinese, partecipa per il secondo anno all'evento, dopo il debutto nel 2020.

"La strategia di Icona Design Group è quella di essere all'avanguardia nell'innovazione e di stabilire alleanze con le aziende tecnologicamente più avanzate. Collaborare con un'azienda visionaria come Hyperloop è un'opportunità unica nella vita" commenta il presidente e ceo Teresio Gigi Gaudio.

"Negli ultimi anni il nostro business si è evoluto dall'automotive design alla guida autonoma, smart city, nuove energie, product, industrial, urban e architectural design.

Torniamo al Ciie con uno stand doppio perché questa fiera è diventata la piattaforma più importante per le imprese straniere interessate a entrare nel mercato cinese e partecipare alla realizzazione degli importanti piani di sviluppo del Governo centrale" spiega Enea Colombo, general manager di Icona, che guida anche la sede di Shanghai. (ANSA).