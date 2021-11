Fotografia: il Premio Zenato Academy a Carola Allemandi

(ANSA) - TORINO, 06 NOV - E' stato assegnato alla giovane fotografa torinese Carola Allemandi il Premio Zenato Academy per la fotografia contemporanea, con l'opera Notturno 009 della serie Notturni della Galleria DR Fake Cabinet. "Ci fa molto piacere poter assegnare il Premio Zenato Academy in occasione di The Others, la fiera italiana dedicata agli artisti emergente nazionali e internazionali, nata per valorizzare le nuove energie creative" commenta Nadia Zenato, imprenditrice veneta, titolare dell'azienda vitivinicola Zenato, una realtà produttiva divenuta riferimento in Italia e in 60 Paesi esteri. "The Others si propone l'obiettivo di interpretare il contemporaneo con il linguaggio dell'arte, con un'operazione di scouting tra giovani artisti emergenti italiani ed internazionali. Con Zenato Academy, consapevoli dell'elettiva affinità fra il 'racconto del vino' ed il linguaggio artistico, ci proponiamo di promuovere la riflessione sui temi ed i valori che animano il mondo del vino attraverso la ricerca fotografica, supportando e stimolando giovani artisti nella sperimentazione e nell'esplorazione di ciò che va oltre il conosciuto. L'opera andrà a far parte della nostra collezione".

Il Premio è stato selezionato da una giuria composta dal direttore artistico di The Others Lorenzo Bruni, dal critico d'arte Luca Panaro e dall'imprenditrice Nadia Zenato. "La scelta è caduta sull'opera di Allemandi, giovane artista torinese, - spiega Luca Panaro - per avere dimostrato nella serie Notturni un alto livello di sperimentazione visiva, pur mantenendo un forte rigore e compostezza formale". (ANSA).