Sicurezza: videosorveglianza Novara, immagini più nitide

(ANSA) - NOVARA, 05 NOV - Il nuovo sistema di videosorveglianza voluto dal Comune di Novara, con immagini ad alta definizione e quindi più nitide, sarà condiviso con Questura e Carabinieri in modo più efficace e veloce grazie a server più potenti. È quanto emerso stamattina in occasione del protocollo di condivisione, in Municipio, sottoscritta dall'assessore a Sicurezza e Polizia locale Raffaele Lanzo, dal questore Rosanna Lavezzaro e dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Antonio Renzetti.

Sono 270 le telecamere posizionate su tutto il territorio cittadino. Nel 2016, all'inizio del primo mandato del sindaco Alessandro Canelli, erano 80 quelli funzionanti, come ha ricordato lo stesso primo cittadino. "Oltre a potenziare il numero di postazioni, il vecchio sistema di trasmissione dei dati presentava difficoltà e la qualità delle immagini ne risentiva. Ora abbiamo risolto", ha detto.

Il questore Lavezzaro ha portato l'esempio di un caso di scippo davanti alla stazione ferroviaria, "dove le immagini si bloccavano proprio per i 12 secondi dello strappo della borsa.

Caso risolto ugualmente ma ora questo non succederà più.

L'esempio è il recente arresto per pestaggio in un bar con immagini nitidissime". "Il servizio di video sorveglianza è stato molto utile per risalire agli autori di truffe ad anziani, uno dei reati più diffusi a livello regionale - osserva il colonnello Renzetti -. Le immagini più nitide serviranno anche in fase processuale a livello probatorio». L'assessore Lanzo ha annunciato che ai tre varchi cittadini se ne aggiungeranno altri cinque. (ANSA).