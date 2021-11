Questura Torino notifica foglio di via a 24 anarchici

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - La Digos ha notificato questa sera 24 fogli di via, adottati dalla Questura di Torino, nei confronti di altrettante persone che, dopo aver preso parte al maxi rave dei giorni scorsi, si sono trattenuti a Torino. Si tratta di italiani, francesi, spagnoli austriaci, tedeschi, svizzeri e belgi intenzionati a partecipare anche alla manifestazione organizzata dagli anarchici nel pomeriggio di domani per protestare contro 'sgomberi, frontiere e CPR'.

Oltre alla manifestazione No Green pass, che da diversi sabati si svolge nel centro di Torino, domani dovrebbero radunarsi a poche centinaia di metri di distanza, e più o meno alla stessa ora, gli aderenti a una "mobilitazione nazionale" promossa da attivisti anarchici. Da diversi giorni le forze di polizia stanno monitorando gli sviluppi della situazione e si stanno preparando a fronteggiare eventuali turbative dell'ordine pubblico.

Fino a oggi dagli anarchici non sono giunte comunicazioni formali sull'organizzazione o sul percorso di un corteo. Negli ambienti viene spiegato che si tratta di una dimostrazione "informativa" - a cui hanno aderito anche settori dei centri sociali dell'area dell' autonomia - contro i Cpr e le politiche dei governi in materia di immigrazione. Le due manifestazioni non sono collegate tra loro e, sulla carta, dovrebbero svolgersi separatamente. (ANSA).