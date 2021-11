Mostre: Museo Accorsi-Ometto, 'Dalla pallacorda al tennis'

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto rende omaggio al gioco del tennis con la mostra 'Dalla pallacorda al tennis. Breve storia di uno dei giochi più belli al mondo dal Settecento a oggi', dal 9 al 28 novembre, in occasione delle Nitto Atp Finals di Torino.

La mostra, In collaborazione con Consolata Pralormo Design, propone una serie di immagini e di oggetti di inizio '900, provenienti dall'archivio del Castello di Pralormo, e uno dei tesori meno conosciuti della propria collezione. Si tratta di un piatto in maiolica realizzato a Torino intorno al 1765 e sul quale è raffigurato un giovane che sta per colpire con la sua racchetta una palla. È una delle pochissime iconografie su ceramica del cosiddetto gioco "della pallacorda".

In mostra nelle vetrine che danno su via Po, alcune racchette che risalgono agli inizi del Novecento, usate, indistintamente, da uomini e donne, una serie di statuette e di trofei sportivi della prima metà del '900 e alcune stampe facenti parte della collezione Soleri. (ANSA).