Cinema: 'Lupo bianco', prima nazionale a Borgo Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 05 NOV - Prima nazionale, domenica 7 novembre, a Borgo Vercelli, del film 'Lupo Bianco', sulla vita del filantropo vercellese Carlo Olmo. L'opera, premiata alla Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia con l'International Starlight Cinema Award' da parte dell'Ente Nazionale Fondazione dello Spettacolo.al Festival del cinema di Venezia, sarà proiettata alle ore 9.45 alla multisala 'Movie Planet'.

Il lungometraggio racconta la storia di Olmo da orfano a benefattore a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana: "questa l'equazione vincente della vita di un uomo esemplare che ha sempre fatto tutto soltanto per amore, salvando vite durante il lockdown", racconta il giornalista Maurizio Scandurra, anch'egli nel cast di attori della pellicola attesa nelle sale cinematografiche nel febbraio 2022.

'Lupo Bianco' gode del patrocinio di Miur, Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Comuni di Vercelli e Santhià. La produzione è di Antonio Chiaramonte per 'CinemaSet', la regia di Tony Gangitano, i costumi di Tina Monello.

Fra gli interpreti principali del film girato in Piemonte la scorsa primavera anche Vincent Riotta, Diego Cammilleri, Francesca Rettondini, Morgana Forcella, Gaetano Aronica, Iliana Giammusso, Emanuele 'Cielo' Olmo e Guia Jelo. (ANSA).