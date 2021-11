Artissima apre con tanto pubblico e 400 collezionisti

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - L'edizione numero 28 di Artissima, la fiera d'arte contemporanea diretta da Ilaria Bonacossa, parte alla grande e apre al pubblico in un clima di festa: nonostante la giornata lavorativa c'è subito tanta gente negli spazi dell'Oval, molti giovani e tanti stranieri. In città sono arrivati 400 collezionisti. Ai cancelli ci sono i controlli del Green Pass e all'interno gli stand sono più distanziati rispetto alle precedenti edizioni.

Una fiera sempre più internazionale con 154 gallerie presenti arrivate da 37 Paesi: prevale la pittura, ma tengono fotografia e scultura, sono pochissimi i video. Il tema è 'Controtempo' mutuato dal mondo musicale. Quattro le storiche sezioni della fiera: Main Section, New Entries, Dialogue/Monologue e Art Spaces & Editions. "Accogliere il pubblico dell'arte insieme alle nostre gallerie e partner significa trasformare l'esperienza fiera in uno dei primi passi verso il ritorno a una nuova normalità in cui la creatività è diventata ancora più importante per reinventare la vita pubblica e privata", sottolinea la direttrice Bonacossa. In occasione di Artissima, che ha per la prima volta Intesa Sanpaolo come main sponsor, sono previste anche mostre fuori dall'Oval: in collaborazione con Emami Art, Hub India- Maximum Minimum, focus geografico sull'India: all'interno dell'Oval, ma anche a Palazzo Madama, al Mao e all'Accademia Albertina. Ci sono anche eventi al grattacielo d'Intesa Sanpaolo e all'Hotel Principi di Piemonte. (ANSA).