Arte: Flashback tra opere, incontri mostre e laboratori

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - Ultimi due giorni - sabato 6 e domenica 7 novembre - per scoprire i capolavori che le gallerie di Flashback presentano per la IX edizione della fiera, diretta da Ginevra Pucci e Stefania Poddighe. In via Asti 22 a Torino nell'antica Caserma Dogali, nuova sede per questa edizione della fiera, il percorso tra le opere d'arte inizia oltrepassando uno Stargate "l'Art Gate", un portale temporale che ci conduce in una dimensione interamente dedicata all'arte, dove pittura, scultura e arti decorative di tutti i tempi convivono sullo stesso orizzonte temporale.

Negli spazi espositivi delle gallerie, accolgono il pubblico opere senza tempo, dall'antico Oriente al Medioevo, dalle pale d'altare e le sculture lignee al Novecento storico, dai capolavori fiamminghi alla Transavanguardia, passando per il Futurismo. Il pubblico, può addentrarsi nei racconti delle tre mostre - la prima dell'artista Enrico Bertelli, autore dell'immagine guida di questa edizione, poi la presentazione dei manifesti di Opera Viva Barriera di Milano e infine la documentazione del progetto Artista di Quartiere - così come perdersi nelle immagini del video Stanze dei fratelli De Serio, fermarsi ad ascoltare i talk che affrontano i temi del collezionismo e partecipare ai laboratori per i più piccoli.

Domenica alle 15 sarà presentato Flashback Edizioni d'Arte Torino con il primo volume Opera Viva in cui si racconta il percorso di Alessandro Bulgini dal 2012 a oggi, dall'esperienza di B.A.R.L.U.I.G.I. fino alla realizzazione del workshop Artista di Quartiere. Un compendio di tutte le attività di arte pubblica realizzate su territori periferici, da Torino - Barriera di Milano a Calais, dal Marocco agli Stati Uniti. (ANSA).