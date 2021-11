Arte: Andy Warhol 'Super Pop' a Torino dal 20 novembre

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - La mostra 'Andy Warhol Super Pop', a Torino, a Palazzo Barolo, dal 20 novembre, prodotta da Next Exhibition con l'Archivio Fred W McDarrah/Muus Collection, si propone di essere un viaggio nella cultura americana dai primi esplosivi anni '50 e '60, fino agli anni '70 nella Grande Mela.

Il percorso espositivo propone una panoramica sui concetti e sui momenti chiave della Pop Art, indagando in modo cronologico le fasi principali della vita e della carriera dell'artista attraverso sue opere d'arte e fotografie provenienti dall'archivio Fred W. McDarrah-Muus Collection.

McDarrah ha immortalato Warhol per oltre 30 anni svelandone da una parte il lato più privato ed umano e dall'altra le sue diverse pratiche artistiche. Andy Warhol viene quindi ritratto all'apice della sua carriera, circondato dalle scatole di Brillo durante l'inaugurazione di una sua mostra personale, o mentre gira una delle sue pellicole sperimentali, o ancora, molti anni più tardi, intento a chiacchierare al telefono. Non manca il Warhol comunicatore, istrionico, frequentatore nei migliori locali di tendenza dei tempi, padrone di casa della 'Factory', creatore non solo di arte, ma anche di personaggi come Velvet Underground, e amico di artisti come Lou Reed, Bob Dylan, Truman Capote e Mick Jagger.

In mostra, accanto alle celebri icone realizzate da Andy Warhol, tra cui le serigrafie di Marilyn, di Mao e la celeberrima Campbell's Soup, le opere inedite dell'avanguardistica serie 'Ladies & Gentlemen' del 1974.

