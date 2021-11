Allegri: "Ritiro utile, ma dobbiamo fare bene domani"

(ANSA) - TORINO, 05 NOV - "In ritiro si chiacchiera molto e c'è un confronto, questi due o tre giorni ci sono serviti molto: la cosa più importante, però, è fare bene domani". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro la Fiorentina. "Abbiamo avuto più tempo per lavorare, sono momenti che quest'estate non ci sono stati - continua l'allenatore - però dobbiamo chiudere bene prima della sosta, altrimenti sarà stato tutto inutile". (ANSA).