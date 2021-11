Questura Novara autorizza presidio No Green pass, non il corteo

(ANSA) - NOVARA, 04 NOV - La Questura di Novara ha autorizzato i No Green pass a tenere sabato pomeriggio dalle 18 alle 20 un presidio in piazza Puccini. Niente cortei questa volta, dopo le polemiche per quello di sabato scorso in cui i manifestanti erano travestiti da deportati nei lager nazisti. Ai No Green pass è stato inoltre prescritto di non usare simboli "che possano urtare il comune sentire, in maniera trasversale".

Probabile la presenza in piazza di Giusy Pace, l'infermiera che si è dichiarata l'ideatrice della sfilata delle polemiche e che l'azienda ospedaliero universitaria ha sospeso perché non vaccinata. (ANSA).