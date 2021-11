Musica:Regio a Auditorium Agnelli con Wagner, Strauss, Frank

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Il cartellone del Teatro Regio di Torino il 6 novembre fa di nuovo tappa all'Auditorium Giovanni Agnelli del Lingotto dopo il concerto del 23 ottobre e dove tornerà il 15 novembre con il maestro Noseda sul podio, in attesa della riapertura del teatro il 12 febbraio prossimo con la prima de La Boheme.

Il concerto di sabato è diretto da Jan Latham-Koenig, chiamato a sostituire Marc Albrecht, impossibilitato per motivi di salute. Il direttore inglese torna a dirigere l'Orchestra del Regio dopo il grande successo del 2016 con il capolavoro di Leos Jancček 'La piccola volpe astuta'. In programma, il Preludio del I atto dai Maestri cantori di Norimberga di Richard Wagner, Don Juan (Don Giovanni) di Richard Strauss e la Sinfonia in re minore di César Franck. (ANSA).