Milano-Cortina, il Piemonte ci riprova: 'Pronti a collaborare'

"Le olimpiadi mancate, o meglio rinunciate, sono state un errore enorme, che ha creato danni enormi. E' nostro dovere recuperare ciò che è recuperabile. Non è una partita chiusa e neanche un sogno". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, al termine del primo confronto con il neo sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sulla possibilità di rientrare nei Giochi invernali 2026 Milano-Cortina. "Avvieremo già nelle prossime settimane una interlocuzione col governo dei Giochi di Milano e Cortina per dare, come Torino e Piemonte, la nostra disponibilità alla collaborazione", aggiunge il primo cittadino.

A poche settimana dalle elezioni, che hanno dato una nuova amministrazione a Torino dopo che quella pentastellata aveva detto no alla candidatura olimpica, si torna dunque a giocare la carta olimpica. Come anticipato sulle pagine locali del quotidiano La Stampa, nel colloquio di oggi pomeriggio Cirio e Lo Russo si sono detti d'accordo a rispolverare il dossier che il Piemonte aveva presentato nel 2019 al presidente del Coni, Giovanni Malagò. "Non è una partita chiusa e neanche un sogno, ma una buona speranza legata a un dossier molto strutturato e oggettivo", sostiene il governatore Cirio, che oggi ha consegnato al sindaco Lo Russo il dossier in cui "sono indicati tutti gli impianti che il Piemonte ha, e che sono oggi in piena efficienza, e quanto costa realizzarne di nuovi. Fare impianti nuovi costa e cementifica - aggiunge - e pensiamo che i nostri possano tornare attuali e utili nell'interesse dei Paese. Credo che facendo forza comune si possa ancora giocare con buone speranze questa partita". Anche Lo Russo non ha mai nascosto il disappunto per la mancata candidatura: "Il nostro territorio può essere un buon supporto per i giochi di Milano e Cortina, possiamo mettere a disposizione l'eredità olimpica e impiantistica sportiva per rendere questi Giochi - conclude - più efficaci efficienti e far fare bella figura all'Italia".