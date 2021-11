Intesa Sanpaolo, ad Artissima con 'Vitalità del tempo'

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Una selezione di quindici opere rappresentative della ricchezza delle raccolte d'arte del XX e XXI secolo del Gruppo Intesa Sanpaolo, a cura di Luca Massimo Barbero, curatore Associato delle Collezioni di Arte Moderna e Contemporanea della banca. E' il contributo di Intesa Sanpaolo ad Artissima, la fiera di arte contemporanea di cui è main sponsor. L'esposizione Vitalità del tempo. Le collezioni d'arte di Intesa Sanpaolo propone opere di Lucio Fontana e Alberto Burri insieme a Jasper Johns, Carla Accardi, Carol Rama, Bruce Nauman, Jannis Kounellis, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Luciano Fabro, Gerard Richter.

"Siamo la prima banca del Paese con il più grande patrimonio culturale al mondo. Per noi la cultura è anche un valore economico, abbiamo 30.000 opere d'arte e le abbiamo messe in bilancio. C'è anche un valore sociale, che vediamo nelle Gallerie d'Italia. Mettiamo a disposizione della società la fruizione delle nostre opere, quelle delle 400 banche che sono confluite nel gruppo, quelle che abbiamo comprato. E aiutiamo coloro che investono nell'arte", spiega il presidente Gian Maria Gros-Pietro. "Portare opere di primaria importanza dalle nostre collezioni ad Artissima dimostra come il progetto Cultura di Intesa Sanpaolo riesca a essere produttore di contenuti culturali e possa contribuire a rendere Artissima ancora più ricca di contenuti" sottolinea Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, all'apertura di Artissima di cui la banca è main partner. "La partnership con Artissima rappresenta anche una tappa di avvicinamento verso l'apertura di Gallerie d'Italia di piazza San Carlo, dove fotografia, mondo digitale e arte contemporanea saranno protagoniste". (ANSA).