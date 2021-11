Green pass: Ascom Torino "basta cortei, vogliamo lavorare"

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - "Da 9 weekend il Centro di Torino è ostaggio di manifestazioni anti Green pass. Le nostre imprese già provate da periodi di lock down totali o parziali vogliono lavorare in sicurezza in vista delle festività di Natale". Così la presidente di Ascom Torino Maria Luisa Coppa, che in una lettera al prefetto di Torino e al sindaco Lo Russo sottolinea come i consumi siano ancora troppo deboli e le continue manifestazioni in Centro e in particolare in via Po possono mettere a rischio la moderata ripresa del settore Terziario nella stagione autunnale, in vista anche delle prossime festività natalizie.

"Abbiamo bisogno - sottolinea Coppa - di poter lavorare anche con l'approssimarsi di eventi importanti e del Natale. Siamo sicuri che le Istituzioni ben comprendano lo stato d'animo degli imprenditori che si sono messi in regola immediatamente con la campagna vaccinale, per poter riprendere le loro attività in sicurezza e nel rispetto di tutti. Le imprese non possono ora pagare un altro pesante prezzo con le continue manifestazioni che vedono il centro e via Po ogni sabato ostaggi di cortei e manifestanti". (ANSA).