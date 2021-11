Ddl Zan: Draghi e Pillon nel mirino del Banksy torinese

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Sono il premier Mario Draghi e il senatore Simone Pillon, con parrucche bionde in versione drag queen, i protagonisti della nuova installazione dello street artist Andrea Villa, il Banksy torinese, dedicata al Ddl Zan.

"Con questi manifesti - spiega Villa - ho usato le foto delle polaroid di Andy Warhol, che aveva scattato a delle drag queen e a dei personaggi del mondo Lgbt. Ho voluto porre l'attenzione sulla mancata approvazione del Ddl Zan: il voto segreto dei senatori nel votare contro, è stato un abuso di potere nei confronti di ciò che vogliono i cittadini. Warhol - aggiunge - era stato coraggioso a portare i temi Queer nella società pop e politica americana. Cos'è che impedisce di portare gli stessi temi nel mondo pop e politico italiano? L'Italia ha paura di scoprirsi gay?".

I cartelloni sono stati affissi questa notte in corso Agnelli 38 e in corso Galileo Galilei angolo via Cellini. (ANSA).