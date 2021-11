Coppola (Intesa), arricchiamo Artissima di contenuti culturali

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - "Portare opere di primaria importanza dalle nostre collezioni ad Artissima dimostra come il progetto Cultura di Intesa Sanpaolo riesca a essere produttore di contenuti culturali e possa contribuire a rendere Artissima ancora più ricca di contenuti". Lo sottolinea Michele Coppola, executive director Arte Cultura e Beni Storici di Intesa Sanpaolo, all'apertura di Artissima di cui la banca è main partner.

"La partnership con Artissima rappresenta anche una tappa di avvicinamento verso l'apertura di Gallerie d'Italia di piazza San Carlo, dove fotografia, mondo digitale e arte contemporanea saranno protagoniste", spiega Coppola. "Le collezioni di Intesa Sanpaolo sono iscritte a bilancio, sono misurate per il loro valore e monitorate costantemente. Anche una fiera come Artissima rappresenta un'occasione di incontro con il mercato dell'arte. La presenza ad Artissima è fatta con Intesa Private Banking in modo tale che anche il mondo dell'art advisory sempre di più possa rappresentare una nuova attività e una nuova attenzione verso i clienti della banca". (ANSA).