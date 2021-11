Cocktail DelMago e snack d'autore, a Torino apre Formula

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Apre a Torino Formula, il primo concept store DelMago Drinks. Un format all day, con orario continuato dalle 12 alle 22, in cui i cocktail DelMago Drinks trovano casa, accompagnati da un menù di snack d'autore firmati da Marcello Trentini, per un light lunch, una merenda o un aperitivo.

Formula nasce dalla collaborazione di DelMago Drinks con Spiriti Liberi, giovane start up torinese attenta alle tendenze internazionali del food & beverage. "Come chef e imprenditore ho sempre creduto nelle partnership. Cosi sono nati i drinks DelMago un anno fa. E oggi, insieme a Spiriti Liberi si concretizza una visione comune dello stare bene, che abbiamo ogni intenzione di portare anche fuori da Torino" racconta Marcello Trentini. Il concept del locale, al civico 12 di via Cavour, è di Gaia Enria, co-founder di DelMago Drinks e di base a Londra, che ha affidato il design a Valentina Pelizzetti (Viemme Studio), architetto prestato per molti anni alla ristorazione, oggi interior designer per alcuni brand di successo del food & beverage torinese e non solo.

Aperto da mercoledì 10 novembre, Formula celebra le eccellenze torinesi, come il tramezzino e il toast, rivisti in versione gourmet. (ANSA).