Afghanistan: concerto per diritti e solidarietà popolazione

(ANSA) - TORINO, 04 NOV - Un concerto jazz di solidarietà al popolo afghano, e di condanna per la violazione dei diritti umani tuttora in corso, è stato promosso dal Consiglio regionale del Piemonte attraverso il Comitato regionale per i diritti umani e civili e la Consulta femminile regionale. L'appuntamento domani, 5 novembre, alla Fondazione Il Centro Palazzo della luce. Sul palco il duo jazz Stefana Tallini e Franco Piana.

L'evento è stato organizzato dalla onlus International help con il Coordinamento interconfessionale del Piemonte, Afghanistan Future Foundation e Amnesty International.

"Il nuovo regime totalitario in Afghanistan oltre ad avere privato il popolo di tante libertà, ha vietato anche l'ascolto e la pratica della musica. L'arte dei suoni e la creatività non possono essere considerate un pericolo, ma sono un grande strumento di crescita, sviluppo e democrazia. Con questo concerto vogliamo manifestare la nostra solidarietà al popolo afgano ed esprimere ferma condanna verso qualunque atto che limiti le libertà di espressione del popoli, principio e valore per noi irrinunciabile", dichiara Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale e del Comitato regionale diritti umani e civili.

"La Consulta femminile regionale vive con apprensione in particolare la situazione di donne e bambini in Afghanistan, poiché i loro diritti fondamentali non sono più riconosciuti - ha aggiunto Ornella Toselli, presidente della Consulta femminile regionale - ci auguriamo che la comunità internazionale intervenga presto per porre fine a queste terribili violazioni dei diritti umani". (ANSA).