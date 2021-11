Ucciso in auto a Torino, si analizzano i tabulati telefonici

Un proiettile con un calibro indicato in gergo come '38-357', o 38 special, sparato da un revolver. È stato questo a uccidere, domenica sera a Torino, il 52enne Massimo Melis, l'autista della Croce Verde trovato senza vita nella sua auto parcheggiata in uno spiazzo in via Gottardo. In ambienti investigativi si osserva che l'arma utilizzata è piuttosto semplice da usare e anche da reperire.

L'autopsia su Massimo Melis, l'operatore della Croce Verde trovato senza vita nella propria auto lunedì scorso in via Gottardo a Torino, tende a fugare, secondo i primi accertamenti, i dubbi che potevano sorgere su eventuali spostamenti ulteriori dell'uomo, anche se l'ora esatta della morte, per il momento, non può essere indicata con precisione assoluta. Melis è stato ucciso con un colpo di pistola alla tempia sinistra poco tempo dopo avere accompagnato la sua amica a casa. Melis aveva fatto la spesa in un supermercato con l'amica che poi aveva scortato fin sul pianerottolo di casa, intorno alle 21 di domenica sera. Quindi era tornato alla propria auto. La vettura non era parcheggiata in modo corretto. Il giorno dopo, nel dare l'allarme, l'amica ha notato che era nella medesima posizione.

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Torino, agli ordini del dirigente Luigi Mitola, stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza di via Gottardo, dove è stata trovata la vittima, ed attendono l'analisi dei tabulati telefonici. Il cellulare di Melis, ancora acceso, è stato trovato in una tasca degli abiti dell'uomo, incensurato. "Una persona per bene", dicono i conoscenti, che non hanno saputo dare agli inquirenti un motivo valido perché qualcuno ce l'avesse con lui al punto di ucciderlo

. Le indagini si stanno concentrando sulla vita e sulle conoscenze dell'uomo, ma anche su quelle della donna, un'amica di 52 anni con cui era rimasto in buoni rapporti anche dopo la fine di una relazione che prima di morire aveva riaccompagnato a casa. La donna aveva confidato a Melis che c'era un uomo che la importunava e lui si era prestato in diverse circostanze a farle da 'scorta'.