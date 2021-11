'Tuttomele' riparte e rilancia la 'Strada' dei 14 Comuni

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Dopo un anno di sosta forzata per il Covid riparte 'Tuttomele', la rassegna organizzata dal Comune di Cavour (Torino) e dalla Pro Loco, con il patrocinio di Regione Piemonte, Camera di Commercio di Torino, Città Metropolitana e Mipaaf. Quest'anno, per la volta, si fregia del titolo di Fiera nazionale. Obbligatorio il Green Pass, la mascherina e il distanziamento. Una cinquantina i frutticoltori presenti in un'area dall'Ottocento vocata alla frutticoltura e in particolare alle mele, di cui se ne coltivavano fino a 400 varietà diverse. 'Tuttomele' avrà cinque date, il weekend 6-7 novembre e quello lungo dal 12 al 14, con mercato agricolo, esposizione di mele, concerti, un'area food e i menu speciali messi in carta da ristoranti e agriturismi cavouresi. La 42/a edizione di 'Tuttomele' è anche occasione di rilancio della 'Strada delle Mele', un progetto avviato oltre 10 anni fa e al quale partecipano Cavour e altri 13 Comuni della zona, oltre che la Città Metropolitana. La 'Strada delle mele', oltre a essere percorso turistico e cicloturistico, è un progetto per la promozione turistica a 360 gradi del territorio. (ANSA).