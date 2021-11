Tumore prostata, ristoranti e barbieri in campagna educativa

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Ristoranti e barbieri di Torino coinvolti nella campagna di prevenzione dei tumori maschili, in particolare quello alla prostata, 'Un Baffo per la Ricerca', coordinata dalla Fondazione Ricerca Molinette.

L'iniziativa, he prenderà il via il 4 novembre, ha l'obiettivo di raccogliere fondi per i progetti della Urologia di Città della Salute e della Scienza, uno dei centri di ricerca e cura de tumori urologici più all'avanguardia in Italia, grazie alla costante integrazione tra le migliori tecnologie diagnostiche e terapeutiche e l'attività di ricerca.

#UnBaffoperlaRicerca, attraverso la collaborazione di associazioni, aziende, persone e reti, "porta la prevenzione nei luoghi della vita quotidiana, perché parlare di prevenzione dei tumori maschili non sia più, finalmente, un tabù" Così, il tema della prevenzione entra nei ristoranti o dai barbieri, grazie alle collaborazioni attivate come ogni anno da Fondazione Ricerca Molinette, come quella con CNA Benessere e Sanità e i "Barbieri amici del Baffo", o con ristoranti e locali aderenti a i "Piatti del Baffo" che hanno ideato un piatto speciale: parte del ricavato, per tutto il mese di novembre, verrà devoluta alla ricerca sul tumore alla prostata della Clinica Urologica Molinette.

L'elenco completo dei barbieri e dei ristoranti aderenti a "Un Baffo per la Ricerca 2021" è disponibile sul sito della Fondazione Ricerca Molinette. (ANSA).