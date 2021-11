Teatro: Arsenico e vecchi merletti, debutto al Carignano

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Un lungo applauso ha accolto ieri Anna Maria Guarnieri, attrice straordinaria e signora del teatro italiano, protagonista nel ruolo di Marta di 'Arsenico e vecchi merletti' in scena al Teatro Carignano di Torino. Al suo fianco un'altra grande attrice Rosalina Neri, storica interprete strehleriana, che sostituirà per questa stagione Giulia Lazzarini impossibilitata a tornare nei panni di Abby. 'Tre grandi donne' - Anna Maria Guarnieri, Rosalina Neri e Giulia Lazzarini - che, al termine dello spettacolo, il regista Geppy Gleijeses, salito sul palco con gli attori, ha voluto ringraziare con parole molto affettuose.

Con Anna Maria Guarnieri, che ha alle spalle un lunghissimo lavoro con il Teatro Stabile di Torino, e Rosalina Neri, nel cast ci sono Maria Alberta Navello, Leandro Amato, Totò Onnis e Luigi Tabita, Tarcisio Branca, Bruno Crucitti , Francesco Guzzo, Daniele Biagini e Lorenzo Venturini.

Lo spettacolo, liberamente ispirato alla prima regia teatrale di Mario Monicelli, è tratto dal capolavoro della commedia brillante americana, in equilibrio tra farsa e noir, definito dal New York Times "così divertente che nessuno lo dimenticherà mai" del drammaturgo americano Joseph Kesselring.

La celebre black comedy, che racconta le vicissitudini di due anziane sorelle dedite all'avvelenamento filantropico di chi credono triste e solo, è proposta nella traduzione di Masolino d'Amico, con le scene di Franco Velchi (attualizzate da Michele Gigi), i costumi di Chiara Donato e le musiche di Matteo d'Amico. Artigiano della luce è Luigi Ascione. Prodotto da Gitiesse Artisti Riuniti, Arsenico e vecchi merletti sarà replicato al Teatro Carignano per la Stagione in abbonamento del Teatro Stabile Torino fino al 7 novembre. (ANSA).