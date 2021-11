Tav: Virano, opera nel rispetto totale della sostenibilità

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Tra Italia e Francia, con la nuova ferrovia Torino-Lione, "si sta realizzando la Telt la più lunga galleria del mondo", 57,5 chilometri "nel rispetto della totale sostenibilità, per noi cardine essenziale, declinata nei mezzi, nei modi e e nei fini". Lo ha sottolineato Mario Virano, direttore generale di Telt, la società che sta costruendo l'infrastruttura, intervenendo al Padiglione Italia di Expo Dubai a un incontro sul futuro dei trasporti. "Perseguiamo la sostenibilità nei mezzi, - ha spiegato Virano - cercando di ottenere non solo il risultato di non creare danni all'ambiente, ma di valorizzare i territori interessati dai cantieri, ambienti naturali complessi. Abbiamo inoltre l'obiettivo, nella sicurezza sul lavoro, di mortalità zero durante i cantieri. Nei modi - ha proseguito il dg di Telt - la sostenibilità riguarda tantissimi aspetti, a cominciare dall'obiettivo di spostare una parte rilevante del traffico dalla gomma ai binari, ma pensiamo alle infrastrutture anche come vere opere d'arte. In questo senso il tema della qualità coinvolge anche l'architettura perché dentro l'ambiente c'è anche il paesaggio, componente fondamentale che viene sempre ridisegnata nella storia. La sostenibilità nei fini - ha aggiunto Virano - è diretta a salvaguardare le varie identità dell'Europa creando una rete di connessioni che le consenta di essere aggregata e competitiva su scala mondiale".

Gli appalti per scavare il maxi tunnel, del valore complessivo di circa 3 miliardi di euro, sono stati assegnati nel luglio scorso; finora, dall'inizio dei lavori geognostici, sono stati scavati 30 km di gallerie, le 4 discenderie (tre in Francia, una in Italia) realizzate per raggiungere il livello del 'tunnel di base' e i primi 9 km di una canna del tunnel in Francia, scavo propedeutico ma già nell'asse e del diametro del futuro tunnel da 57,5 km. L'entrata in servizio della Torino-Lione è prevista nel 2030. (ANSA).