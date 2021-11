Serapinas trasforma salone Principi Piemonte in campo tennis

(ANSA) - TORINO, 03 NOV - Anche l'hotel Principi di Piemonte-UNA Esperienze, gioiello architettonico nel cuore di Torino, partecipa alla settimana dell'arte contemporanea torinese ospitando nel suo Salone delle Feste '6 Chairs', la nuova installazione site-specific dell'artista lituano Augustas Serapinas. L'installazione trasforma l'elegante Salone in un campo da gioco con giudici muti durante una partita invisibile, le cui regole verranno scritte e immaginate dal pubblico.

'6 Chairs' sono sedie che si levano a quasi due metri da terra, come le sedute dei guardaspiaggia a cui si ispirano o quelle di arbitraggio del tennis, offrendo allo spettatore uno spazio di sospensione da cui guardare il mondo. Realizzate dall'artista con diversi materiali, ferro, legno, plastica, sono assemblate come in un bricolage in cui l'architettura incontra un'estetica che strizza l'occhio al monumentale 'merzbau' di Kurt Schwitters.

Il gioco è da sempre centrale nelle opere di Augustas Serapinas, il cui lavoro nasce dalle opere relazionali degli anni '90 per trasformarsi in interventi immersivi e minimali.

L'installazione è un omaggio alle Nitto ATP Finals, torneo di tennis in scena dal 14 al 21 novembre a Torino. Aperta in occasione di Artissima, l'esposizione sarà visitabile per tutta la durata del torneo, periodo in cui lo spazio sarà dedicato alla Federazione Italiana Tennis e ai tennisti partecipanti e ospiti dell'hotel. (ANSA).