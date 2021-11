Mostre: Asti ospita 'I Macchiaioli' a Palazzo Mazzetti

(ANSA) - ASTI, 03 NOV - Asti torna ad essere il centro della cultura dei territori Unesco con la mostra 'I Macchiaioli', l'avventura dell'Arte moderna, a Palazzo Mazzetti dal 19 novembre al 1 maggio 2022, organizzata da Arthemisia con il Museo Archives Giovanni Boldini Macchiaioli di Pistoia.

L'esposizione è curata dall'esperto Tiziano Panconi, realizzata dalla Fondazione Asti Musei, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Regione Piemonte e Comune di Asti.

Contributi anche dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino "Una mostra di altissimo livello per la città di Asti - spiega il vicepresidente della Regione Fabio Carosso - è un momento magico per il territorio, ricco di turismo e di cultura.

La Regione è pronta a fare la sua parte e soprattutto dedicare come in questi ultimi anni tanta attenzione ai territori che sono il vero motore per la crescita".

"Ricerche universitarie - spiega Panconi - ci dicono che ogni visitatore in media spende, in Italia, circa 110 euro l'anno e percorre fino a 200 chilometri per vedere una bella mostra. Si crea una sana concorrenza nei distretti culturali e Asti ha destato l'attenzione anche dei professionisti. Quello che si vedrà alla mostra di Palazzo Mazzetti è esclusivo. CI saranno dipinti da collezioni private". (ANSA).